Roma, rapina alla Stazione Tiburtina: ‘Dammi lo zaino’, e gli sferra un pugno

Era alla Stazione Tiburtina di Roma, nel piazzale, quando uno sconosciuto si è avvicinato. ‘Forse dovrà chiedermi un’informazione, chiedermi qualcosa’, ha pensato l’uomo. Ma si sbagliava: quello sconosciuto aveva un’intenzione ben precisa, portargli via lo zaino. E non certo chiedergli qualcosa perché si era perso o perché aveva bisogno di aiuto.

Rapina alla stazione Tiburtina

La vittima, un 55enne italiano, ha raccontato ai Carabinieri, poi intervenuti sul posto, di essere stato avvicinato da un giovane, a lui sconosciuto, nel piazzale della Stazione Tiburtina. E di essere stato colpito con un pugno in pieno volto. Il giovane, un 22enne tunisino, lo ha aggredito, poi si è impossessato dello zaino e si è dato alla fuga. Ma invano: è stato rintracciato e arrestato dai militari della stazione Roma Nomentana.

L’arresto

I Carabinieri, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, hanno ritracciato e bloccato il 22enne ancora in possesso dello zaino derubato. E lo hanno arrestato: lui, un senza fissa dimora e con precedenti, ora si trova in carcere gravemente indiziato del reato di rapina. La refurtiva, invece, è stata riconsegnata al 55enne, che è stato trasportato in ospedale, al Policlinico Umberto I, dal personale sanitario del 118.