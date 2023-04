Omicidio a Roma, lite tra coinquilini finisce nel sangue: morto 40enne

Ancora un omicidio a Roma, ancora sangue nella Capitale. Il delitto è avvenuto ieri sera, intorno alle ore 23:00, in via Alia, nel VI Municipio, in zona Finocchio, a poca distanza da via Casilina. Prima la lite, poi quel coltello che ‘spunta’ e la discussione, probabilmente nata per futili motivi, degenerata in violenza. A perdere la vita un 40enne afgano, che è stato accoltellato e ucciso.

Stando a una primissima ricostruzione degli agenti del Commissariato Casilino, intervenuti sul posto, tutto sarebbe partito da una lite tra coinquilini connazionali, entrambi afgani. Una lite poi sfociata in omicidio. I due hanno iniziato a discutere, poi i toni si sono alzati e quello che doveva essere un chiarimento si è trasformato in una furiosa lite. Uno dei due, un 38enne, ha tirato fuori un coltello e con quell’arma ha ferito mortalmente il suo coinquilino, un 40enne, che è morto sul colpo.

Indagini in corso

A dare l’allarme gli altri coinquilini, che hanno subito allertato il NUE 112. Quando gli agenti di Polizia sono intervenuti sul posto per il 40enne non c’era nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere. Sul luogo della tragedia le Volanti, la Squadra Mobile, la Polizia Scientifica e il Pm di turno. Ora bisognerà capire cosa sia successo quei minuti prima dell’accoltellamento e cosa abbia portato i due uomini, che vivevano insieme, a discutere.