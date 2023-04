Roma, «Dammi i soldi!»: 20enne tenta la rapina al bancomat ma viene fermato da un passante

Roma. Stava prelevando allo sportello del bancomat quando un cittadino straniero ha tentato di sottrargli il denaro. La vittima non si è lasciata intimidire, ha provato a bloccarlo ma il malvivente è riuscito a divincolarsi. Tuttavia, la solidarietà delle persone che avevano assistito all’accaduto non è mancata. Scattato un inseguimento, alla fine la sua fuga è stata interrotta da un passante. Senza alcuna via di scampo, il malvivente ha restituito il bottino ed è poi stato arrestato.

Prima il furto, poi la fuga con tanto di inseguimento e spari: ‘beccato’ ladro, è caccia alla banda

La tentata rapina e l’inseguimento dei passanti

I fatti si sono verificati nel corso di un quotidiano servizio di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Torpignattara. In questa circostanza, un cittadino straniero di 20 anni è stato arrestato in flagranza per rapina. Quest’ultimo aveva tentato di sottrarre 1500 euro ad un cittadino che stava prelevando ad uno sportello bancomat sulla Prenestina. Il malvivente è prima riuscito a sfuggire alla stretta della vittima ma poi, inseguito da più persone che avevano assistito all’illecito, è stato bloccato da un passante che ha ostacolato la fuga del ragazzo.

La restituzione del denaro e l’arresto

Una fuga decisamente breve e malriuscita quella effettuata dal malvivente che, sentendosi bloccato e senza via di uscita ha deciso di restituire spontaneamente il denaro ma ciò non è bastato a convincere la vittima a non procedere per vie legali nei suoi confronti. All’arrivo degli agenti il 20enne è stato quindi arrestato per rapina. Convalidato l’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria.