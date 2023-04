Roma, il ladro in giacca e cravatta che fotografa le serrature per prepararsi al colpo (FOTO)

Roma. Un individuo, giovane, ben vestito, che non darebbe mai nell’occhio se lo si incontrasse per le scale della propria palazzina – si potrebbe pensare ad un agente immobiliare ad esempio – è stato beccato dalle telecamere di sicurezza mentre effettuava delle foto alle serrature degli appartamenti. I residenti temono si sia trattato di un sopralluogo prima dei furti in vista per le feste di Pasqua, quando le case sono vuote.

Ondata di furti a Roma, ormai è un incubo: sono quattro gli arresti nelle ultime ore

Il ladro-fotografo che fa il sopralluogo prima del colpo

Nel quartiere di Mezzocammino, nel quadrante a sud della Capitale, i condomini di una palazzina hanno installato cchi elettronici sui pianerottoli, per poter controllare i movimenti sospetti o gli estranei che si aggirano all’interno della struttura. Ed è così che, scorrendo i frame della videocamera di sicurezza, si sono imbattuti in un uomo che si aggirava in pieno giorno per fotografare porte e serrature.

Il video finito sui social

Il video, una volta scaricato è stato poi postato direttamente nelle chat e nelle pagine social del quartiere per allertare i residenti della presenza sospetta del soggetto. Scorrendo i fotogrammi, si evince chiaramente l’individuo, abbastanza giovane e ben vestito – con tanto di cravatta – soffermarsi davanti alle serrature delle abitazioni, tirare fuori il cellulare e fare delle fotografie alle serrature. Il sospetto, ovviamente, è che si tratti di un ladro nel suo preliminare giro di perlustrazione all’interno della palazzina. Quel che maggiormente corrobora il sospetto è certamente il fatto che stesse facendo delle foto alle serrature. In molto credono possa essere un metodo per poter fare il ”calco” alle stesse e quindi duplicare le chiavi. O comunque uno stratagemma per poter capire il tipo di serratura e scassinare la porta.

La preoccupazione dei residenti per le feste di Pasqua

Le immagini sono state ovviamente condivise per aumentare l’allerta tra i residenti, i quali già temono che con l’arrivo delle vacanze e delle feste di Pasqua, le bande dei malviventi stiano organizzando colpi a raffica da mettere a segno proprio mentre gli inquilini sono assenti e le case sono vuoti. Mezzocammino, così come anche altri quartieri della Capitale, è oggetto di molti furti, soprattutto in appartamenti. Inevitabilmente, il picco fisiologico si verifica proprio in estate, oppure nei giorni di festa, quando i malfattori sono certi che nessuno potrà ostacolare le loro operazioni all’interno delle abitazioni.