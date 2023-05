Roma, seguono un corriere Amazon e lo rapinano: in fuga con il furgone e 130 pacchi

Hanno messo a segno una rapina ai danni di un corriere Amazon, in zona Aurelio. Armati di coltello hanno minacciato lo sfortunato fattorino, un 36enne che non ha esitato a consegnare ai due malviventi le chiavi del furgone, per vedere andare via il suo mezzo con dentro ben 130 pacchi Amazon.

I due rapinatori si sono fatti consegnare le chiavi del furgone

L’aggressione è avvenuta qualche minuto dopo le 13 di ieri, venerdì 6 maggio, in via della Divina Provvidenza. Una rapina che si è consumata velocemente, visto che il fattorino di fronte alla minaccia del fendente non ha opposto alcuna resistenza e ha immediatamente consegnato le chiavi del mezzo. I due malviventi sono andati via uno alla guida del furgone, l’altro a bordo dell’auto con la quale erano arrivati, una ‘macchina vecchia’, secondo quanto riferito dalla vittima dell’agguato.

L’allarme in Polizia e il ritrovamento del furgone completamente vuoto

È stato il corriere poi a dare l’allarme in Polizia che è accorsa immediatamente sul posto e ha avviato le indagini del caso. Attività investigative a seguito delle quali, poco distante dal luogo nel quale si era consumato il fatto, precisamente in zona Colle Aurelio, gli agenti del Commissariato locale hanno trovato il camioncino, ma completamente ripulito del contenuto. Dei due malviventi che avevano messo a segno il colpo, però, non c’era più alcuna traccia. Ora gli investigatori di Polizia stanno indagando per cercare di risalire ai due rapinatori.

Proseguono le indagini per risalire agli autori della rapina

Le indagini degli agenti che hanno rastrellato la zona in cerca dei due rapinatori, si basano, tra le altre cose, sulla descrizione resa dalla vittima, ma anche dalla ricerca di eventuali video di telecamere di sorveglianza presenti in zona che possano aver ripreso l’accaduto. Tale immagini potrebbero avere un prezioso aiuto per risalire ai due delinquenti.