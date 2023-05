Latina, entra armato di pistola nell’ufficio postale per una rapina: ma i clienti lo mettono in fuga

Latina. Un tentativo di rapina rocambolesco quello andato in scena questa mattina nel capoluogo pontino, al centro della città, intorno alle 11.30 circa. Il target nel mirino dei malfattori è stato l’ufficio postale centrale che si trova a piazzale dei Bonificatori.

Tentata rapina alle poste centrali di Latina

Il fatto è accaduto nell’ultima ora di oggi, martedì 9 maggio 2023, intorno alle 11.30 circa, quando un uomo incappucciato armato di pistola ha cercato di mettere a segno una rapina all’ufficio postale. Una volta entrato dentro l’ufficio, non ci ha pensato due volte a manifestare le sue intenzioni, forse per non cadere preda dell’esitazione. E così, appena entrato ha mostrato il suo ”ferro” e ha puntata l’arma direttamente contro i cassieri che vi si trovavano all’interno. Non si conosce bene la dinamica, ora al vaglio degli investigatori, ma qualcosa deve essere andato storto, dal momento che l’uomo non è riuscito a compiere e portare a termine la sua missione: sarebbe uscito senza riuscire a farsi consegnare il denaro. Ma non è tutto, perché a quanto pare si è dato alla fuga anche per evitare l’ira dei clienti che lo hanno inseguito. Dopo qualche metro di corsa concitata, il malfattore è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.

La dinamica della rapina e i soccorsi

Ad ogni modo, le circostanze e la ricostruzione effettiva di quel che è accaduto è ancora al vaglio di Carabinieri e Polizia Postale, ancora presenti sul posto per cercare di dare un quadro definitivo alla dinamica. Stando ad un testimone presente sul posto, si sarebbe reso necessario, subito dopo, anche l’intervento degli operatori del 118 per prestare le cure ad una dipendente dell’ufficio colpito dal tentativo di rapina: la donna pare abbia accusato un malore, forse per il grande spavento provato. Ora, è caccia aperta al rapinatore.