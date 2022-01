Aprilia, scuole aperte nonostante l’alto numero di contagi: studenti in protesta

Continua a salire in maniera esponenziale il numero dei nuovi casi positivi al Covid 19 ad Aprilia, ma nonostante questo le scuole continuano a rimanere aperte. E’ questo il punto centrale della protesta di molti studenti del comune pontino.

Scuole aperte ad Aprilia nonostante i contagi elevati

Oggi ad Aprilia, così come negli altri comuni pontini, migliaia di studenti sono tornati sui banchi di scuola. Se da una parte gli alunni erano contenti di rivedere i loro compagni, dall’altra c’era una certa preoccupazione. Proprio per questo i rappresentanti d’Istituto del Liceo Antonio Meucci di Aprilia hanno scritto alla nostra redazione per sollevare la questione.



Ogni giorno ad Aprilia si contano dai 70 ai 100 nuovi contagi. Secondo un conteggio effettuato dalla Asl di Latina, sarebbero oltre 436 i nuovi positivi della cittadina nella prima settimana del nuovo anno, dal 1 al 7 gennaio 2022. I numeri però non sembrerebbero spaventare l’amministrazione comunale, che, a differenza di molti comuni del Lazio che hanno deciso di «Vi scriviamo per informarvi della grave situazione presente all’interno della nostra scuola – scrivono i rappresentanti – vogliono farci tornare a fare lezione in presenza nonostante la moltitudine di casi Covid-19 presente in Italia e soprattutto nella nostra città. Il sindaco e la provincia non vogliono chiudere le scuole».Ogni giorno ad Aprilia si contano dai 70 ai 100 nuovi contagi. Secondo un conteggio effettuato dalla Asl di Latina, sarebbero oltre 436 i nuovi positivi della cittadina nella prima settimana del nuovo anno, dal 1 al 7 gennaio 2022. I numeri però non sembrerebbero spaventare l’amministrazione comunale, che, a differenza di molti comuni del Lazio che hanno deciso di posticipare il rientro a scuola in presenza e attuare la Dad, questa mattina ha permesso agli studenti di tornare sui i banchi dopo la pausa delle vacanze natalizie.