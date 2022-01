Scuole chiuse a Roma e nel Lazio oggi 10 gennaio 2022: l’elenco completo degli istituti in Dad

A causa del continuo aumento dei contagi in tutta Italia e nel Lazio diversi Comuni hanno deciso di posticipare il rientro a scuola in presenza per gli alunni di elementari, asilo, medie e superiori. Per migliaia di studenti quindi, da oggi è partita nuovamente la Dad in attesa del rientro tra i banchi di scuola. Ad emanare le ordinanze sono stati decine di sindaci in diverse province del Lazio, fatta eccezione per la provincia di Roma e di Latina che, nonostante l’elevato numero di contagi, hanno deciso di proseguire con le lezioni in presenza. Questa decisione, o meglio “non decisione” ha suscitato diverse polemiche, specialmente tra gli studenti di Aprilia, comune pontino in cui si registrano numerosissimi casi. Ma torniamo invece a chi ha deciso di rimandare il rientro in classe. Ecco l’elenco completo dei Comuni che applicheranno la Dad e le rispettive date di rientro in presenza.

In provincia di Frosinone

Nella provincia di Frosinone molti comuni hanno deciso di applicare la Dad fino al 15 gennaio, con rientro in presenza previsto per lunedì 17 gennaio, e sono: Isola del Liri, Arpino, Sora, Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Castelliri, Campoli Appenino e Pescosolido.

In provincia di Viterbo

In provincia di Viterbo i comuni che hanno deciso di rinviare il rientro a scuola in presenza sono: Civita Castellana (rientro il 21 gennaio), Tarquinia (rientro il 23 gennaio), Bagnoregio e Ronciglione (rientro il 17 gennaio).

In provincia di Rieti

Nella provincia di Rieti solo due comuni hanno deciso di rimandare il rientro in aula in presenza, ma solo fino al 14 gennaio, e sono: Borgorose e Poggio Bustone.