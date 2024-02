Aprilia, sorpreso a rubare infissi da una struttura comunale: arrestato 42enne

Pensava di riuscire a mettere a segno un furto ai danni dell’amministrazione comunale indisturbato. Non aveva fatto i conti con gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Aprilia che in un giro di perlustrazione lo hanno beccato sul fatto.

Sorpreso dagli uomini del Norm a rubare materiale

Aveva raggiunto con il suo fuoristrada una struttura comunale, adibita a uffici comunali, dalla quale stava rubando materiali vari e parti di infissi in alluminio. Credeva di farla franca, pensava di poter agire indisturbato, ma proprio mentre era intento a prelevare il suo ‘bottino’ si sono trovati a passare, per un controllo del territorio gli uomini dell’Arma che lo hanno beccato sul gatto e hanno proceduto all’arresto del 42enne di Aprilia in flagranza di reato.

Il 42enne è stato arrestato con l’accusa di furto

Per il ladro sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di furto, mentre il materiale trafugato è stato restituito ai proprietari. Il 42enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà il giudice del Tribunale di Latina a doversi pronunciare sulle sorti dell’uomo nel corso del procedimento con rito direttissimo