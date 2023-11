Aprilia, ubriaco e senza patente non si ferma all’alt: inseguito dai Carabinieri per le vie del centro

Inseguimento ad Aprilia, ubriaco forza il posto di controllo dei Carabinieri e prova a scappare. Era senza patente. Ecco cosa è successo.

Notte decisamente movimentata quella appena trascorsa nel Comune di Aprilia. Qui un uomo, incappato in un posto di controllo dei Carabinieri impegnati in un servizio di monitoraggio del territorio, anziché fermarsi all’alt ha pensato bene di premere il piede sull’acceleratore e fuggire via. Immediatamente la Gazzella dei Militari si è messa al suo inseguimento dando vita così ad un rocambolesco – e pericoloso – inseguimento per le vie del centro.

Inseguimento ad Aprilia nella notte

L’autista in fuga era un cittadino romeno di 53 anni. Come appurato in seguito l’uomo aveva “validi” motivi per cercare di eludere il controllo dei Militari: innanzitutto era ubriaco e, aspetto non certo secondario, guidava senza patente perché mai conseguita. Per questo, quando ha visto la classica ‘paletta’, ha ingranato la marcia nel tentativo di seminare le forze dell’ordine. La sua fuga, come si è capito, non è però durata molto. Dopo un testa a testa tra le auto nel pieno centro di Aprilia, i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’automobilista. Ma la fine della corsa non ha certo fatto cambiare atteggiamento al 53enne: quest’ultimo infatti si è opposto con forza all’accertamento prima di “arrendersi” definitivamente.

Denunciato

Adesso l’uomo deve rispondere di tutta una serie di reati. I Carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

