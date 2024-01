Combattimenti clandestini di cani ad Aprilia: altri sequestri e denunce

Dopo il sequestro di cinque pittbull e un pastore maremmano per maltrattamenti e combattimento clandestini a Campoverde, Aprilia, in provincia di Latina, sono proseguiti i controlli da parte dei Carabinieri della locale stazione e dei medici veterinari dell’Asl.

Proseguono i controlli di Carabinieri e Asl

Nel corso della giornata del 29 dicembre scorso gli uomini dell’Arma e i veterinari dell’Asl hanno proceduto al controllo di cani in due civili abitazioni, le stesse che erano state oggetto di accertamento nei giorni scorsi e nelle quali erano stati sequestrati i cani sospettati di prendere parte a combattimenti clandestini, affidandoli, in via provvisoria a residenti.

Sequestrati altri due cani

Gli stessi animali presentavano evidenti segni di cicatrici e ferite riconducibili ai combattimenti oltre a essere tenuti in una condizione estremamente precaria, senza acqua né cibo. Ma anche i due animali oggetto di accertamenti da parte dei militari sono stati prelevati e condotti in strutture autorizzate e individuate dai citati reparti.

Denunciati due uomini per maltrattamenti e combattimenti clandestini di cani

E se qualche giorno prima erano state cinque le persone denunciate, in questo ulteriore blitz delle forze dell’ordine sono state altre due le persone deferiti in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Si tratta di due cittadini di nazionalità rumena e residenti ad Aprilia ai quali vengono contestati i reati di maltrattamenti e combattimenti clandestini di cani e detenzione incompatibile di animali.

Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per verificare eventuali ulteriori coinvolgimenti

Le indagini dei Carabinieri sono volte a stabilire l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nell’attività di combattimenti di cani scoperta grazie alla segnalazione di cittadini residenti che avevano notato strani movimenti in zona e che hanno innescato le indagini che hanno messo fine al maltrattamento di animali che sono stati affidati alle cure di strutture o persone in grado di offrire loro le attenzioni necessarie.