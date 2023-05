Elezioni Aprilia, il nuovo consiglio comunale dopo la vittoria di Lanfranco Principi al ballottaggio

Elezioni Aprilia, diamo uno sguardo alla composizione del nuovo Consiglio Comunale dopo i risultati del ballottaggio. Lanfranco Principi ha battuto al ballottaggio la sfidante Luana Caporaso diventando così il nuovo Primo Cittadino. Adesso però è tempo di vedere come e da chi saranno composte maggioranza e opposizione nel nuovo Consiglio Comunale della città. Ricordiamo che la legge elettorale prevede l’assegnazione per il 60% alle liste collegate al Candidato Sindaco eletto. Dopodiché il resto dei seggi è attribuito alle altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. Ricordiamo che i primi ad essere eletti come Consiglieri e quindi ad entrare nell’assise comunale saranno i Candidati a Sindaco sconfitti e a seguire i candidati consiglieri in base alle preferenze ricevute. Ad Aprilia chiaramente, così come negli altri tre enti del Lazio interessati dal secondo turno delle Amministrative, prima del ballottaggio del 28 e 29 maggio erano due gli scenari previsti a seconda del candidato a Sindaco vincitore.

Come è composto il nuovo Consiglio Comunale di Aprilia

Ad incidere sono stati anche i risultati del primo turno. Ma quali erano state le liste più votate? Per il candidato del centrodestra Lanfranco Principi avevamo FDI al 14,53%, Aprilia 2023 al 7,79%, la Lega al 6,97%, Forza Aprilia al 5,84%, Unione Civica al 5,04%, A.M.A. 4,38%, Aprilia Valore Comune 3,22%; per Luana Caporaso la civica omonima aveva conquistato l’11,83%, Aprilia Città Civica il 7,46%, Aprilia Domani 5,26%, Uniti per Aprilia 4,96%, Forum per Aprilia 4,25%, L’altra faccia della politica 4,06%, Rete dei Cittadini 3,09%, Aprilia Tricolore 1,51%.

La nuova maggioranza

Questa dunque la composizione della maggioranza a sostegno di Lanfranco Principi:

FDI – 5 seggi

Aprilia 2023 – 3 seggi

Lega – 2 seggi

Lista Civica Forza Aprilia – 2 seggi

Unione Civica – 1 seggio

AMA Alternativa Moderata Apriliana – 1 seggio

Aprilia Valore Comune – 1 seggio

Opposizione

Di seguito invece le forze che siederanno all’opposizione:

Luana Caporaso (candidata Sindaco sconfitta)

Luana Caporaso Sindaca – 3 seggi

Aprilia Città Civica – 1 seggio

Aprilia Domani – 1 seggio

Uniti per Aprilia – 1 seggio

Forum per Aprilia – 1 seggio

L’altra faccia della politica – 1 seggio

Chi sono i candidati consiglieri eletti

Diamo uno sguardo adesso ai consiglieri che dovrebbero entrare in Consiglio Comunale in virtù anche dei risultati ottenuti al primo turno. Dando infatti uno sguardo ai candidati più votati quindici giorni fa, e incrociandoli con i seggi ottenuti in virtù del ballottaggio, si otterrebbe un simile scenario.

Maggioranza

FDI (5): Salvatore Lax Gabriele, Matteo Grammatico, La Pegna Vincenzo, Edoardo Baldo, Latini Carola

Aprilia 2023 (3): Savino Palmarino, Sonia Bianchi, Gabriele Forcina

Lega (2) – Giovanni Raffa, Martino Elvis

Lista Civica Forza Aprilia (2): Marchitti Vittorio, Fausto Lazzarini

Unione Civica (1): Marco Moroni

A.M.A. (1) – Roberto Boi

Aprilia Valore Comune (1): Mariateresa Fiore

Opposizione

Luana Caporaso

Aprilia Domani (1): Bruno Di Marcantonio

Forum per Aprilia (1): Pasquale De Maio

Aprilia Città Civica (1): Antonio Terra

Luana Caporaso Sindaco (3): Davide Zingaretti, Davide Tiligna, Gloria Mastrocicco

Uniti per Aprilia (1): Fabrizio Fiorentini

L’altra faccia della politica (1): Francesca Barbaliscia

