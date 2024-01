Furti in serie nel parcheggio della stazione: arrestato 28enne sorpreso a rubare un’auto

Da tempo, ormai, il parcheggio della stazione ferroviaria di Campoleone era stato preso di mira da ladri.

Sono tanti i pendolari che utilizzano l’area di sosta per lasciare le proprie auto quotidianamente e salire sui treni diretti, soprattutto, nella Capitale, per motivi di lavoro o di studio. Solo che nelle ultime settimane si sono registrati una serie di furti ai danni delle auto in sosta. Un fenomeno che preoccupava non solo quanti sono costretti a parcheggiare in prossimità dello scalo, ma anche le forze dell’ordine che hanno deciso di vederci chiaro, predisponendo servizi di controllo in zona, nella speranza di beccare i malintenzionati sul fatto.

Nel corso di servizi mirati i Carabinieri hanno beccato il 28enne

Ed è stato proprio grazie a servizi mirati che i Carabinieri di Aprilia, nel corso della giornata di ieri, venerdì 19 gennaio, hanno fermato un 28enne di nazionalità tunisina mentre stava cercando di rubare una delle tante auto in sosta. Per il giovane è scattato l’arresto in flagranza di reato per tentato furto. Intanto i militari hanno cercato e individuato il proprietario della vettura presa di mira che era appena salito sul treno per Napoli, per andare a lavoro. Quest’ultimo una volta rintracciato è stato immediatamente avvisato di quanto successo.

L’operazione degli uomini dell’Arma testimonia la vicinanza di questi ultimi alla gente e l’impegno per garantire la sicurezza e contrastare comportamenti illeciti.

Il ladro è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo

Il 28enne arrestato, così come disposto dall’autorità giudiziaria competente, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Aprilia, in attesa di comparire davanti al giudice del Tribunale di Latina per essere giudicato con rito direttissimo. In quella sede il magistrato deciderà se convalidare l’arresto e anche se applicare nei confronti del ladro misura restrittiva.