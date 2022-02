Grave frontale sulla Nettunense: centauro sbalza fuori dal mezzo per diversi metri

Un terribile incidente quello che si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la via Nettunense, nei pressi di Aprilia. Qui un brutto frontale ha visto coinvolti una BMW ed una moto. Le cause del sinistro al momento sono ancora in fase di definizione, al lavoro sia la Polizia Locale sia i Carabinieri.

Terribile frontale sulla Nettunense: centauro sbalza fuori dal mezzo

A seguito del violento impatto la persona alla guida dalla moto è sbalzata fuori dal mezzo per diversi metri. Giunti sul posto i soccorsi, è stato subito effettuato un massaggio cardiaco nonchè applicate tutte le tecniche di rianimazione. Atterrato inoltre nel parcheggio della stazione anche un elicottero, così da velocizzare il trasferimento in ospedale. Attualmente la Nettunense è chiusa al traffico.