In auto senza patente e con la droga: ‘beccato’ 23enne, era agli arresti domiciliari

Aprilia. Fermato dai carabinieri durante un controllo un cittadino italiano di 23 anni. Quest’ultimo era agli arresti domiciliari ma nonostante ciò ha pensato bene di prendere la macchina ed uscire. Peccato che non avesse mai conseguito la patente di guida e come se il tutto non fosse già abbastanza, a completare il quadro anche il rinvenimento all’interno dell’abitacolo di alcune dosi di crack. Arrestato dai carabinieri, adesso il 23enne dovrà rispondere del reato di evasione.

I controlli dei carabinieri e l’auto sospetta

I fatti si sono verificati nella notte dello scorso 10 maggio quando – nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione del personale del N.O.R.M. Sezione Radiomobile – i carabinieri procedevano ad un normale e routinario controllo del territorio. All’attenzione dei militari soprattutto la zona apriliana della “ Selciatella”. Qui l’attenzione dei carabinieri si è concentrata sul controllo degli occupanti di un’ autovettura, dove sono emerse diverse irregolarità.

La droga e l’arresto

In primis, il conducente era privo della patente di guida perché mai conseguita e risultava anche gravato dalla misura degli arresti domiciliari in forza ad Ordinanza del GIP di Latina. Inoltre, durante le fasi del controllo, veniva rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo crack. Posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Pontina, come detto, il 23enne italiano 23enne è stato pertanto arrestato e ora dovrà rispondere del reato di evasione.