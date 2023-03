Droga a Pomezia: lo scambio davanti ai Carabinieri, poi la fuga rovinosa

La droga a Pomezia non si ferma mai, e per questo anche i controlli sul territorio devono tenere il passo con l’obiettivo di contrastare e limitarne il più possibile la circolazione. Proprio negli ultimi giorni, infatti, Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato due uomini di 52 e 30 anni, originari di Caserta e Roma e gravemente indiziati, in concorso tra loro, di spaccio di sostanze stupefacenti e uno anche di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Spaccio di droga a Pomezia: lo scambio in auto

Il fatto è andato in scena nella serata di sabato scorso, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Pomezia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, in località Castagnetta hanno fermato gli occupanti di un’auto, già conosciuti, ed il conducente di uno scooter che poco prima, a breve distanza dai militari e senza accorgersi della loro presenza, si erano scambiati un involucro poi risultato essere un panetto di 100g di hashish. I due avevano fatto il tutto senza accorgersi di nulla. Doveva essere uno scambio rapido, veloce, come tanti prima di allora, ma questa volta non hanno tenuto conto di alcune variabili. Di fatto, sin a partire dal luogo e dalla posizione dei veicoli, il tutto è risultato essere profondamente sospetto ai militari che, proprio per questo, hanno deciso di intervenire.

Il tentativo di fuga e gli arresti