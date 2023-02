Droga a Pomezia, ”beccato” giovane pusher al lavoro sul lungomare

Pomezia. Detenzione e spaccio di stupefacenti, queste le accuse con cui dovrà confrontarsi un ragazzo, 21 anni, il quale è stato colto in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia all’alba di ieri, domenica 12 febbraio 2023.

Giovane pusher beccato in flagranza di reato

Il giovane è stato avvistato proprio mentre era in procinto di vendere una dose, probabilmente, dal momento che i militari lo hanno intercettato nel breve tragitto che da casa sua andava vero un’auto, nella quale, nel frattempo, una ragazza lo stava attendendo. Proprio la ragazza è stata colei che ha destato i maggiori sospetti e che ha, in un certo senso, condotto la pattuglia dei Carabinieri ad inchiodare il giovane. Infatti, l’autovettura era insolitamente parcheggiata, con tanto di portiera aperta, e lei era visibilmente in attesa di ”qualcosa”. L’orario, poi, non ha fatto altro che incrementare i sospetti. Per questo i carabinieri si sono avvicinati. Ecco di seguito il dettaglio dell’arresto.

La dinamica dell’arresto sul lungomare

Come anticipato, il tutto è andato in scena all’alba di ieri, quando i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di Marino, il quale è ora gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Torvajanica, infatti, stava transitando sul lungomare quando ha notato un’autovettura insolitamente parcheggiata con la portiera aperta ed una ragazza a bordo in atteggiamento di attesa.

La ragazza in attesa e i sospetti

Poco dopo i militari hanno notato anche un giovane uscire da un’abitazione vicina ed avvicinarsi al mezzo, salvo poi accorgersi della presenza della pattuglia e tentare di fuggire rientrando in casa. Subito bloccato, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare nel corso della quale i Carabinieri hanno sequestrato un panetto di hashish, alcuni grammi di cocaina ed ecstasy, insieme a materiale per il confezionamento ed a 170 euro in banconote di piccolo taglio provento di attività illecita. Scattate le manette, il giovane è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di comparire dinanzi al Tribunale di Velletri per la convalida dell’arresto.