Pomezia, 30enne accoltella 27enne in piazza: è grave

Un accoltellamento apparentemente senza motivi validi. Ma su cui dovranno essere i Carabinieri a dover fare chiarezza. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 1° febbraio, a Pomezia, nella centralissima Piazza Indipendenza, una manciata di minuti prima delle ore 14:00.

L’aggressione

Da quanto riferiscono alcuni testimoni, sembrerebbe che ci sia stato uno scambio di battute o una discussione tra due giovani, un trentenne e un ventisettenne, davanti alla scuola Don Bosco, alle spalle della piazza. Poi il 30enne, che a quanto pare soffre di disturbi psichici, ha estratto un coltello multifunzioni e ha colpito violentemente l’altro ragazzo sul torace, sotto al braccio, infilando la lama in profondità e causando una grave ferita.

Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della polizia locale, il cui comando è proprio di fronte al luogo dell’aggressione, i sanitari del 118 e i carabinieri, che si occupano delle indagini. Il giovane ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del S. Anna di Pomezia.

Le condizioni del 27enne

Il ragazzo ha riportato una ferita perforante ed è stato operato d’urgenza. L’intervento è terminato intorno alle ore 16:45. Per il 27enne, che non è in pericolo di vita, il medici hanno dato una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni. Le sue condizioni sono comunque serie. Da quello che risulta, i due si conoscevano, anche se non si sa quale fosse il rapporto che li legava. Riguardo invece l’aggressore, è in stato di fermo con l’accusa di lesioni gravissime.