Tor San Lorenzo, lite tra giovanissimi: spunta un coltello, ferito ragazzino

Hanno iniziato a litigare alzando la voce. Poi sono passati alle mani, anche se si trattava di futili motivi. Ma evidentemente la voglia di predominare era molta e uno dei due a un certo punto ha estratto un coltello, di quelli che si usano per fare gli innesti alle piante. La scena, purtroppo comune, è avvenuta ieri a Tor San Lorenzo di Ardea tra due giovanissimi. Per cercare di sedare la lite è intervenuto un terzo ragazzino che, visto il coltello, ha temuto il peggio.

L’intervento dell’amico

Il giovane, cercando di placare gli animi, è intervenuto, ma il ragazzo che aveva in mano il coltello nella foga ha colpito proprio il paciere, ferendolo lievemente a una mano, mentre il giovane strattonava l’amico per portarlo via.

Il fatto è accaduto in viale San Lorenzo, nel piazzale di fronte al supermercato Todis. Da una prima ricostruzione, pare che un giovane sia stato aggredito verbalmente da un altro ragazzo, che brandiva il coltello. Proprio vedendo l’arma è intervenuto il terzo giovane, che è rimasto leggermente ferito. Il padre del minorenne ha quindi deciso di chiamare i carabinieri per denunciare l’accaduto. Lo scopo, per il genitore, è quello di tenere alta l’attenzione su questo tipo di accadimenti.

Bullismo tra giovanissimi ad Ardea

Episodi di violenza tra giovanissimi non sono infatti infrequenti ad Ardea. Lo scorso anno si sono verificati diverse aggressioni ai danni di minorenni. Come nel caso della 13enne, picchiata più volte davanti alla scuola di via Laurentina, minacciandola di ulteriori ritorsioni ancora più gravi. Sempre alla stessa scuola anche un altro ragazzino era stato preso di mira e bullizzato. Schiaffi e spintoni mentre gli altri ragazzini riprendevano la scena divertiti. Ma anche schiaffi senza motivo, dati per strada a ragazzine di passaggio, solo per intimidirle. Violenza gratuita su cui è necessario riflettere e a cui è d’obbligo mettere un freno, per non fare dei bulli di oggi, criminali di domani.