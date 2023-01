Tentato omicidio a Tor Bella Monaca: giovane accoltellato in strada

Si erano incontrati, forse avevano dei conti in sospeso e da lì ne era nata una lite. Poi degenerata e sfociata in violenza, culminata con un ragazzo, 25enne, accoltellato in strada. Il tentato omicidio a Tor Bella Monaca, in una delle vie principali del quartiere, nella sera del 10 ottobre scorso: è qui che un ragazzo è stato ferito da almeno 4 gravi coltellate e salvato dai cittadini, che hanno subito allertato i soccorsi. Ed evitato il peggio. Ora, a distanza di mesi, dopo approfondite indagini coordinate Procura della Repubblica di Roma, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino hanno rintracciato l’autore di quell’aggressione. E hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa, dal Giudice per le Indagini Preliminari: a finire nei guai un 20enne romano.

Cosa era successo a Tor Bella Monaca

Bisogna tornare di poco indietro nel tempo. Era la sera del 10 ottobre scorso quando, in una delle vie principali di Tor Bella Monaca, alcuni cittadini hanno soccorso un ragazzo ferito da almeno 4 gravi coltellate. Il giovane, come sarà poi accertato in sede medico/legale, era stato ferito da 5 colpi di arma bianca al torace. Lesioni che, fortunatamente, non si sono rilevate fatali perché i sanitari sono intervenuti in maniera tempestiva: prima in strada, poi in sala operatoria, dove i medici hanno salvato la vita al giovane.

Chi è l’autore del tentato omicidio

Gli investigatori del Distretto Casilino, attivati fin da subito dalla sala operativa della Questura di Roma, hanno iniziato tempestivamente le attività d’indagine per ricostruire quello che sembrava a tutti gli effetti un tentato omicidio. La Procura di Roma ha autorizzato una serie di accertamenti tecnici, che hanno permesso di individuare in un 20enne romano il probabile autore del ferimento. La Procura, quindi, ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione della custodia cautelare in carcere per l’indagato.

L’arresto

Alla base del gesto violento ci sarebbero stati dei motivi di ‘spirito ritorsivo’. Prima la lite, poi le coltellate e i fendenti che hanno colpito la vittima. Gli investigatori del VI Distretto hanno fermato il 20enne all’uscita della caserma, dove era obbligato giornalmente a presentarsi. Sì perché sulle sue spalle pendeva un altro provvedimento, ora per lui si sono aperte le porte del carcere.