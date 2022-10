Omicidio a Roma: 25enne accoltellato trovato morto in strada

Omicidio a Roma. Un ragazzo è stato trovato morto stanotte in Via Publio Rutilio Rufo, zona Tuscolana. Stando alle prime informazioni è stato accoltellato. Sul posto è intervenuta la Polizia oltre che al personale del 118 che ha constatato il decesso.

Chi è la vittima dell’omicidio in zona Tuscolana

Stando alle primissime informazioni disponibili la vittima è un giovane italiano di 25 anni. La sua identità non è al momento nota. L’allarme, ad ogni modo, è scattato intorno alle 2.00 di stanotte, mercoledì 26 ottobre 2022. Sul posto, in Via Rufo come detto, a pochi metri dalla Via Tuscolana, sono intervenute le Volanti della Squadra Mobile della Polizia di Stato e le unità specializzate della Scientifica. Per il ragazzo infatti, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Sul caso sono in corso le indagini. Dai primi rilievi è emerso che il 25enne sarebbe stato aggredito da alcune persone e poi accoltellato alla schiena. Ferite fatali che purtroppo non gli hanno lasciato scampo. All’arrivo degli operatori la vittima era riversa a terra esanime. In questo momento è caccia pertanto agli autori. Sconosciuto il movente dell’aggressione con le indagini che, in questo momento, non escludono alcuna pista.

