Prende a testate l’ex e accoltella il suo nuovo compagno: sorveglianza speciale per un 19enne

Latina. Un ragazzo di soli 19 anni, ma munito di un curriculum criminoso abbastanza folto. Aveva iniziato già da minorenne, e protrattosi sino a qualche tempo fa. Il giovanissimo, infatti, aveva già dei precedenti, ma nella sua ultima incursione ha fatto sfiorare la tragedia.

Prende a testate l’ex e accoltella un giovane a Latina

E così, nella giornata di ieri 25 gennaio, il Tribunale di Roma ha emesso un Decreto applicativo della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con divieto di avvicinamento alla parte offesa, per anni uno, nei confronti di un giovane italiano di anni 19 residente a Latina. Al provvedimento si giungeva a seguito della proposta formulate dal Questore di Latina Raffaele Gargiulo, nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro la persona. Il ragazzo non dovrà rincasare più tardi delle ore 21.30 e non uscire di casa prima delle ore 6.30. Il ragazzo è stato raggiunto dal provvedimento della sorveglianza speciale in quanto le sue condotte sono state contrassegnate da una vera e propria escalation di violenze, con una palese evoluzione della condotta criminale.

La condotta criminale del 19enne

Come anticipato, c’è stata un’evoluzione della condotta criminosa da parte del giovanissimo che ha reso necessaria la misura. Il soggetto, a quanto pare, già da minorenne, si era reso responsabile di lesioni, minacce, rapina, estorsione e cessione di sostanze stupefacenti. La sua condotta, poi, non è mutata nel tempo, in età maggiore, infatti, ha continuato a commettere reati, mostrando negli ultimi tempi un’indole violenta anche nei confronti dell’ex compagna. Stando ai resoconti era arrivato addirittura a colpirla con una testata al volto, e poi ferendo, armato di coltello, anche un altro giovane, per ragioni che affondano presumibilmente nella gelosia. La sorveglianza speciale applicata nei confronti del ragazzo, per la durata di anni uno, prevede altresì il divieto di avvicinamento alle parti offese, alle loro abitazioni, ai luoghi di lavoro e ai luoghi solitamente da loro frequentati.