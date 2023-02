Pomezia, su e giù con l’auto nella piazza di spaccio: a bordo 479 dosi di cocaina purissima

Girava per la piazza in auto segnalando il suo arrivo con il “pieno” di cocaina. Zigzag ben precisi, grazie ai quali i clienti venivano informati che avrebbero potuto acquistare “merce fresca”, droga di alta qualità appena arrivata. Ma i suoi movimenti, effettuati in una nota piazza di spaccio di Pomezia, non sono stati notati solo dai possibili acquirenti.

Il controllo dei Carabinieri

A rendersi conto del movimento dell’uomo anche una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia impegnata in un controllo alla circolazione stradale. I militari, vedendo che l’uomo, un 40enne romano, già noto alle forze dell’ordine, effettuava strane manovre, si sono incuriositi e lo hanno fermato. Il quarantenne, alla vista dei carabinieri, ha quindi cercato di nascondere nella manica del giubbotto un involucro di cellophane, con all’interno 479 dosi di cocaina, per un totale di 101 grammi. I militari hanno quindi proceduto con la perquisizione personale e veicolare, che ha permesso di trovare anche 130 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati. L’uomo è comparso davanti al Tribunale di Velletri che ha convalidato l’arresto.

Droga in auto a Pomezia

L’ultimo arresto avvenuto a Pomezia da parte dei carabinieri di una persona con un consistente quantitativo di cocaina in auto risale a sei mesi fa. Era infatti la fine di agosto quando i militari, vedendo un’auto sfrecciare in modo sospetto, hanno deciso di fare un controllo a campione. Ma il conducente, invece di fermarsi all’alt, ha accelerato, sperando di riuscire a seminare i carabinieri. Questi, ovviamente, sono partiti all’inseguimento, durante il quale l’uomo alla guida ha provato a disfarsi di un barattolo con all’interno 508 grammi di cocaina, poi recuperata dai militari. L’uomo, un 41enne già noto alle forze dell’ordine, al termine dell’inseguimento per le strade di Pomezia è stato arrestato.