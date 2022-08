Sfreccia davanti al posto di blocco con mezzo chilo di coca in auto: il folle inseguimento

Pomezia. Era alla guida del proprio veicolo. Ansia da intercettazione, dal momento che stava viaggiando con della droga con sé e attraversando la città senza curarsi della possibilità di un controllo improvviso.

Ma la statistica non è di certo stata dalla sua parte. Credeva di farla franca, e invece appena hanno visto la vettura i militari hanno deciso che era il momento di fare un controllo preventivo, di quelli di routine, a campione, che vengono fatti sulle strade.

A bordo con oltre 500 g di coca

L’uomo, alla vista delle divise, ha sperato fino alla fine di non essere fermato. Ma le sue illusioni si sono drammaticamente infrante quando i militari hanno alzato la paletta dell’alt. A quel punto l’adrenalina ha suggerito al conducente l’unica azione possibile in quel momento per non farsi beccare con le mani nella marmellata: fuggire.

L’inseguimento per le strade di Pomezia

Così, dopo un primo rallentamento, l’uomo a bordo della vettura è nuovamente ripartito a gran velocità. Da qui ne è nato un folle ma breve inseguimento. Per qualche minuto l’uomo non ne ha voluto proprio sapere di fermarsi. Ma ad un certo punto la consapevolezza ha preso il sopravvento: le volanti erano più veloci e con tutta probabilità sarebbero arrivati anche dei rinforzi per bloccare la strada.

Arresto convalidato per il 41enne

Così, nel corso del breve inseguimento scaturito, il 41enne ha tentato di disfarsi di un barattolo, immediatamente recuperato dai Carabinieri, che al suo interno è risultato contenere 508 g di cocaina. Fermato e arrestato, un 41enne già noto alle forze dell’ordine. Infine, l’indagato è stato portato nel carcere di Velletri, il suo arresto è stato convalidato.