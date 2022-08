Pomezia, lascia il cane legato e sotto il sole per ore: morto

Lo ha lasciato con la catena sotto il sole, probabilmente per ore e ha fatto in modo che l’animale non potesse trovare riparo, mettersi al fresco. E di fatto lo ha ucciso perché il cagnolino è stato trovato a Pomezia dalle Guardie Zoofile di Roma, che purtroppo non hanno potuto fare molto: l’animale era fermo a terra, non si muoveva. Era già morto.

Cane trovato morto a Pomezia

A raccontare il triste e terribile episodio sono state le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa di Roma, che da Anzio – dove si trovavano per altri servizi – sono partite velocemente con destinazione Pomezia. Ed è qui che si sono trovati di fronte a una scena raccapricciante: il cagnolino sdraiato a terra, già morto. Gli operatori, come hanno spiegato, hanno cercato di soccorrerlo, ma era troppo tardi: per l’animale non hanno potuto fare molto, se non constatare il decesso. Di quel cane che, in un video di qualche ora prima, era legato, sotto il sole, ma ancora vivo. Poche ore, dopo, invece, la tragica scoperta.

La denuncia

Gli operatori Norsaa hanno effettuato le misurazioni, i rilievi e tutti gli esami di rito. E poi hanno informato, come da prassi, i Carabinieri Forestali e la Asl Roma 6 perché lì, dove è stato trovato senza vita il cagnolino, hanno riscontrato la presenza di parti di ossa di altri animali e animali da reddito.

Il cane è stato posto sotto sequestro e portato presso l’Istituto Zooprofilattico del Lazio, dove verrà eseguita la necroscopia. Il proprietario, invece, è stato denunciato. E ora si aprirà un’indagine per rintracciare eventuali altre persone coinvolte, capire le loro responsabilità. Quello che è certo, come hanno ribadito gli operatori, un cane si deve amare e tutelare. Non certo tenere a catena corta sotto il sole, per ore.