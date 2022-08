Roma, investe un cane e lo uccide. La padrona: ‘Adesso dillo tu ai miei bambini’

Non ha avuto nessuna pietà. Non solo ha investito un cane che era al guinzaglio e stava attraversando sulle strisce con la padrona. Lui, dopo averlo falciato e ucciso, non contento è fuggito via. A tutta velocità.

Cane investito e ucciso a Tor Bella Monaca

A raccontare il terribile episodio è stata proprio la padrona del cagnolino che ieri sera, intorno alle 21.10, mentre stava attraversando la strada ha dovuto fare i conti con una moto che, a tutta velocità, ha falciato il suo ‘amico a quattro zampe’. E lo ha ucciso. I fatti a Tor Bella Monaca, in viale Santa Rita da Cascia all’altezza del civico 40: è qui che la donna ha spiegato di aver prima visto arrivare una moto, poi di non aver fatto in tempo a proteggere l’animale. Che è stato travolto e ammazzato da quel mezzo a due ruote, che poi non si sarebbe neanche fermato.

Tra incredulità e dolore, la padrona del cane sui social non ha nascosto tutta la sua rabbia. “Adesso lo dici tu ai miei bimbi che il loro cane non c’è più?”. Un commento seguito da decine e decine di messaggi: c’è chi punta il dito contro il conducente della moto, chi ha invitato la signora a denunciare per fare giustizia, con la speranza che forse qualche telecamera di zona abbia ‘ripreso’ l‘investimento. E si possa così risalire al pirata della strada.

