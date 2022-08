Tragedia a Roma, travolto dal tram: morto un uomo

Non è chiaro cosa stesse facendo lì, sui binari del tram, forse stava attraversando. Ma quello che è certo, purtroppo, è che è stato travolto dal mezzo e per lui, un uomo probabilmente senza fissa dimora, non c’è stato nulla da fare. La tragedia ieri sera a Roma, intorno alle 22, in via Prenestina, all’altezza di Largo Preneste.

Uomo travolto e ucciso dal tram

L’uomo, un senza fissa dimora di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato travolto, falciato e ucciso dal tram, che non ha potuto fare molto per arrestare la sua corsa. E frenare prima di investirlo. Sul posto ieri sera sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che ora dovranno fare chiarezza: le indagini, come ci hanno spiegato, sono in corso.

Il tam tam sui social

Sui social, come accade spesso in questi casi, è bastata una foto pubblicata da una residente per far partire il tam tam. Tra le domande e la preoccupazione dei cittadini, che avevano intuito che si trattasse di un episodio grave. Proprio lì, infatti, un uomo ieri sera è stato travolto e ucciso dal tram.

(Foto di Emanuela Serio Gruppo Sei del Prenestino doc)