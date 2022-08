A folle velocità fa ‘zig zag’ in strada: scatta l’inseguimento, in auto nascondeva la cocaina

A velocità sostenuta, cambiava ripetutamente corsia di marcia, quasi come se volesse eludere i controlli, sfuggire. E fuggire, come in realtà è successo. È stato proprio questo, infatti, a insospettire gli agenti di Polizia del Commissariato San Lorenzo, che stavano effettuando un controllo classico, di quelli di routine in strada. Gli stessi poliziotti che poi si sono imbattuti in un’auto e l’hanno inseguita, prima di fermarla e scoprire che a bordo il conducente nascondeva la cocaina.

La ‘scoperta’

Prima il folle inseguimento fino a via Papiria, all’angolo con via Ponzio Cominio, poi la scoperta. A bordo dell’auto il conducente, un ragazzo di 23 anni, nascondeva 31 involucri di cocaina, mentre in casa, in un motoveicolo, aveva trovato il nascondiglio perfetto per 10 involucri, per un peso di 4,2 grammi.

L’arresto

Gli agenti di Polizia, quindi, dopo gli accertamenti e la perquisizione domiciliare hanno arrestato il giovane. Che ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, quella che è stata trovata suddivisa in 41 involucri, per un peso totale di circa 28 gr.