Drogato e ubriaco distrugge casa e minaccia moglie e figli: arrestato 50enne

Era in prova ai servizi sociali, ma questo non l’ha certo fermato. Anzi, non solo ha violato la misura alternativa a cui era sottoposto, ma ha pensato bene di continuare a minacciare la famiglia e a distruggere casa. Sempre sotto l’effetto di alcol e droga. Fino a quando, però, non sono intervenuti i poliziotti, che lo hanno arrestato. E questa volta lo hanno mandato in carcere.

Il terrore in famiglia

L’uomo, un 50enne pregiudicato, era già stato condannato con sentenza definitiva per reati concernenti le sostanze stupefacenti. Ma, nonostante questo, continuava ad avere comportamenti aggressivi, a suon ‘di minacce’, nei confronti della moglie e dei figli, ancora minorenni. Poi, come se non bastasse, sotto effetto dell’alcol più volte aveva danneggiato casa, distrutto oggetti e suppellettili dell’abitazione. Costringendo la sua famiglia ad andare via da quelle quattro mura, lì dove era costretta a subire umiliazioni, violenze e continue vessazioni.

L’arresto

Nei giorni scorso gli agenti di Polizia di Latina hanno dato esecuzioni al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio Esecuzioni Penali di Latina. L’uomo, un 50enne pregiudicato, è stato arrestato e condotto presso un Istituto di pena a disposizione della competente Autorità giudiziaria. Così, gli agenti hanno messo la parola fine all’incubo che da tempo, ormai, vivevano la moglie e i figlioletti.