Roma, arrestato super pusher: aveva dosi di MDMA “Blue Punisher”, la droga sintetica “più forte del mondo”

Andava in giro in attesa di clienti, che sapevano che da lui si poteva trovare di tutto. Hashish, marijuana, cocaina e persino l’introvabile e potentissima MDMA “Blue Punisher”, considerata la droga sintetica più pericolosa di tutte, la pasticca “più forte del mondo”.

Questa droga, infatti, contiene cinque volte la dose abituale di MDMA. E, per impressionare, ha stampato il logo del teschio dell’antieroe Marvel “The Punisher”.

Lo spaccio al Pigneto

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante si sono insospettiti dai movimenti dell’uomo, un 25enne del Gambia. I miliari lo hanno quindi fermato in via del Pigneto e sottoposto a perquisizione. Il giovane è stato trovato in possesso, occultati in uno zaino, di 18 g di hashish, 14 g di marijuana, 3 g di cocaina e 7 g della potentissima MDMA “Blue Punisher”.

L’uomo è stato arrestato per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata sequestrata.

Gli altri controlli

Nel corso della giornata i militari hanno effettuato un controllo via Laurentina, dove hanno fermato un 27enne romano. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e di 17 g hashish. I Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, poco distante, rinvenendo ulteriori 19 g di hashish e 3 g di marjuana, oltre a un bilancino di precisione, materiale per taglio e confezionamento e la somma contante di 370 euro, ritenuta provento attività illecita.

A poca distanza, i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno arrestato un 39enne egiziano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, fermato in via Ostiense dopo essere stato notato aggirarsi con fare sospetto. Nelle sue tasche sono stati rinvenuti 11 g di hashish.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.