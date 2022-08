Detenuto esce con il permesso e va a spacciare: arrestato

Il nervosismo ha tradito un 62enne romano, fermato per un controllo mentre transitava in viale Alessandrino, a Roma. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, ha mostrato agli agenti un permesso per allontanarsi da casa, ma era molto agitato e i militari si sono insospettiti.

Hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti e di perquisire sia l’uomo che l’auto. L’uomo è stato trovato in possesso di 3.960 euro in banconote di vario taglio, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. I militari hanno poi proseguito la perquisizione anche a casa del 62enne. Lì i Carabinieri hanno trovato, nascoste nell’intercapedine della porta del bagno, 13 dosi di eroina e 2.040 euro in contanti. Tutto quanto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato.

I controlli negli altri quartieri

In viale Palmiro Togliatti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 34enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un giovane. Sequestrate 31 dosi della stessa droga e 475 euro, provento dello spaccio.

In via Stoppani, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 36enne romano trovato in possesso di 2 involucri termosaldati in cellophane contenenti cocaina e hashish. La successiva perquisizione a casa dell’uomo ha permesso di rinvenire e sequestrare anche 300 g di marijuana e alcune dosi di hashish.

Nella notte, infine, gli stessi Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato anche un 29enne romano trovato in possesso di 26 dosi di cocaina e alcune dosi di hashish occultate all’interno del cruscotto della sua auto. Lo stupefacente sequestrato, unitamente a 425 euro rinvenuti nelle sue tasche, ritenuti provento di attività illecita. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice.