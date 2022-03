Incubo tra le mura domestiche: aggrediva di continuo la madre anziana

Aprilia. Un’operazione delicata e complessa, quella andata in scena questa mattina. Di mezzo c’erano delle aggressioni casalinghe portate avanti nel tempo da parte di un uomo nei confronti della madre anziana. Ci sono volute delle indagini per comprovare le accuse, ma alla fine le segnalazioni hanno trovato conferma.

Aggressioni ripetute ad Aprilia

Le aggressioni da parte dell’uomo erano già state segnalate in diverse occasioni e, dopo gli accertamenti, nella mattinata di oggi si è proceduto con l’arresto. I fatti erano stati segnalati già nel mese di novembre scorso. Tre occasioni, tutte nello stesso mese e a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Diverse erano state anche le testimonianze che parlavano di un atteggiamento aggressivo che ha avuto certamente una escalation nel corso del tempo.

Leggi anche: Aprilia, non lo ferma neanche il carcere: stalker seriale aggredisce le sue ex

Incubo dentro casa

Si tratta di un cittadino italiano, assolutamente violento e giudicato incapace di autocontrollo. Il soggetto aveva in più di un’occasione aggredito la madre all’interno delle mura domestiche. La donna subiva, così, di continuo le aggressioni e le violenze del figlio, accompagnate da atteggianti sempre più inclini all’ira.

L’arresto di oggi

Non si conoscono al momento le cause che hanno scatenato le continue violenze nei confronti della donna, ciò che è certo è che non riusciva più a controllarsi. Per questo nella mattinata di oggi venerdì 18 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Aprilia hanno deciso di procedere con l’arresto del soggetto dopo accurate indagini che hanno dimostrato le accuse nei suoi riguardi.