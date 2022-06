Le taglia le vene e poi si ferisce all’addome: «Volevo smettesse di soffrire»

Le ha tagliato le vene e poi l’ha ferita alla gola. Dopodiché si è a sua volta ferito i polsi e l’addome nel tentativo di farla finita insieme a sua moglie. Un gesto estremo, dettato dalla disperazione. La moglie infatti era malata e il marito, in comune accordo con la donna, voleva porre fine alle sue sofferenze.

Tenta di uccidere la moglie e poi si ferisce a sua volta: i fatti

I terribili fatti sono avvenuti sono avvenuti l’altra mattina a Campoverde. Una tragedia sfiorata grazie all’intervento della figlia che, verso le 12, era arrivata nella casa dei genitori e trovandosi davanti la terribile scena ha poi allertato il 118.

Adesso i due coniugi sono ricoverati entrambi in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Lui si trova all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina mentre la consorte al San Camillo di Roma.

L’accusa e le indagini

A seguito dell’accaduto l’uomo — di 81 anni — è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio del consenziente, reato che prevede una pena che va da 6 ai 15 anni di reclusione. Sul posto per tutte le indagini del caso i Carabinieri di Aprilia.