Roma, «Ho ucciso mia moglie»: la denuncia choc di un 76enne

Roma. Delle parole terribili, agghiaccianti quelle pronunciate da un uomo di 76 anni che, insieme al suo avvocato, si è recato in commissariato denunciando di aver ucciso la moglie. Un femminicidio a regola d’arte quello compiuto dal 76enne.

76enne uccide la moglie e poi confessa tutto al legale: i fatti

La tragedia si sarebbe consumata in via Mascagni, nel quartiere Trieste della Capitale. Il 76enne si sarebbe prima presentato nello studio del suo avvocato ed è qui che ha confessato l’omicidio della moglie.

A quel punto il legale ha allertato le forze dell’ordine, recandosi poi con l’uomo al commissariato. Qui l’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie con un colpo di arma da fuoco. Il femminicidio è avvenuto ieri.

Le indagini

Subito scattate le indagini per verificare se il racconto dell’uomo corrispondesse a verità. Purtroppo era tutto vero e quando gli agenti si sono recati presso la casa della coppia vi hanno trovato il corpo della donna, inerte e senza vita.

Sono attualmente in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto e determinare le cause di un simile gesto.