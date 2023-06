Marcell Jacobs in visita ad Aprilia, impazza sui social il suo pranzo a Rossoantico

Visite olimpioniche ad Aprilia, dove il corridore Marcell Jacobs è stato visto in Città. La medaglia d’oro olimpionica è stato visto nel Comune Pontino questa mattina, rimanendo sul territorio per un paio d’oro. Una visita veloce, che però non ha levato l’appetito al campione di atletica leggera. Il ragazzo, infatti, si sarebbe recato al famoso ristorante Rossoantico, situato a via Augusto 74.

Il pranzo ad Aprilia di Marcell Jacobs

Forse prenotato da tempo questo pranzo, l’arrivo di Jacobs all’interno del locale pontino ha attirato da subito l’attenzione dei fan. Molte persone a pranzo lì, sono rimaste piacevolmente meravigliate nel trovarsi il leggendario campione italiano come vicino di tavolo. Eppure la scenetta, del tutto inaspettata, era la realtà per la felicità dei vari commensali presenti nel ristorante all’ora di pranzo di oggi. Felicità anche del proprietario, Francesco Menotti, che nel suo locale potrà dire di aver avuto come cliente un grande campione sportivo.

La foto del proprietario con Jacobs

Il ristoratore Menotti ha voluto subito immortalare il momento, chiedendo uno scatto insieme al campione olimpionico. Marcell Jacobs si è subito messo a disposizione per uno scatto che verrà messo in cornice, facendosi immortalare abbracciato all’esterno del locale con il suo proprietario. Uno scatto che, oltre che stampato e incorniciato, è stato subito postato sui social network e in particolare sulla pagina Facebook dello stesso ristorante “Rossoantico”: al momento, il post ha superato i 120 like.

Fan dell’olimpionico in delirio

Sulla foto con Jacobs, tante sono le persone che scherzano e ridono con Francesco Menotti. Sotto la fotografia, il signor Giampiero scherza: “Da una parte un Grande personaggio di fama mondiale! Al suo fianco tale Jacobs! Sempre 100 sò (in questo caso calza a pennello! )”. La signora Donatella poi ironizza: “Attento che non faccia il vento 😂😂😂😂”. Poi Massimiliano dice: “E venuto a piedi😂 Emissioni 0”.