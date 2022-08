Morta in discoteca a 26 anni: la vittima Francesca Testana

Un infarto mentre ballava con gli amici. Una serata trascorsa in discoteca, a Latina, nel noto locale “El Paso” si è trasformata in tragedia per la 26enne di Aprilia Francesca Testana. La giovane verso l’1:30 di questa notte si è accasciata. Tutti, intorno a lei, si sono accorti che si trattata di qualcosa di grave.

I tentativi di soccorso

Un’infermeria, che si trovava nel locale, ha provato a rianimarla, facendole un massaggio cardiaco. Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’automedica. Ma neanche loro, nonostante tutti i tentativi fatti, sono riusciti a salvarle la vita.

Sul posto anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina. I militari hanno avviato un’indagine per capire quali possano essere state le cause della morte della ragazza, che dai primi riscontri sembrano essere riconducibili a un arresto cardiaco.

La salma della 26enne è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che dovrà decidere se Francesca dovrà essere sottoposta ad autopsia o se potrà essere riconsegnata alla famiglia per il rito funebre.

La giovane, casalinga, lascia due bambini piccoli, una femmina e un maschietto.