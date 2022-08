Tragedia nella notte, si accascia mentre balla in discoteca: morta 26enne

Tragedia questa notte, intorno alle ore 1:30, nella nota discoteca El Paso di Latina in via Missiroli. Una ragazza di 26 anni è morta mentre si trovava nel locale.

La tragedia in discoteca

La giovane era andata a trascorrere una serata per ballare con gli amici. Ad un tratto il malore. La ragazza è stata soccorsa, ma nonostante i tentativi di salvarle la vita, per lei non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha refertato il decesso come arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, che hanno avviato un’indagine sulla morte.

26enne di Aprilia lascia 2 bimbi

La ragazza, residente ad Aprilia, era mamma di due bambini piccoli, una femmina e un maschio. Sotto choc la comunità apriliana per la morte della giovane.