Morto Ludovico Lanzanova, aveva 69 anni ed era il presidente del Comitato Selciatella. Un brutto risveglio per gli abitanti del quartiere di Selciatella, frazione all’interno del Comune di Aprilia. E’ venuto a mancare infatti il presidente del Comitato di Quartiere, che oltre a essere molto conosciuto come una brava persona, si era molto impegnato in vita per lo sviluppo e la vivibilità della stessa zona situata nell’area dell’apriliano.

Aprilia in lutto, morto Ludovico Lanzanova

Il risveglio di questa mattina, 15 marzo 2023, è stato molto amaro per gli abitanti di tutta Selciatella e della zona di Aprilia. Infatti, è venuto a mancare un uomo che si era distinto per importanti opere sociali all’interno del proprio quartiere, guardando fino agli ultimi giorni della sua vita allo sviluppo della zona legata alla via Selciatella. Sono tante le persone che ne ricordano, commosse e straziate dalla notizia della dipartita, la memoria e le opere messe a disposizione per il suo quartiere.

Come scritto su Latina Oggi, gli amici lo ricordano così: “Ludovico ha posto tante pietre in questo quartiere, il parco era il suo punto di riferimento“. Lo stesso Comitato di Quartiere della Selciatella ne prosegue con il ricordo, delineando il grande impegno civico di Ludovico Lanzanova verso il proprio quartiere e il suo comune di appartenenza: “L’altruismo e l’impegno dell’uomo a favore del territorio. La perdita del nostro presidente Ludovico Lanzanova ci rattrista profondamente, uomo sempre disponibile, altruista, più volte – scrivono i membri del CDQ – ci ha detto ‘ho sempre lavorato tanto e non ho avuto mai il tempo da dedicare al mio quartiere, ora che sono in pensione voglio restituire il tempo che ho a disposizione’. Il tempo non è stato tantissimo, ma hai posto tante pietre, una è nel parco, il suo punto di riferimento, vedere i bambini e le famiglie utilizzarlo lo inorgogliva molto. Caro Ludovico lasci in noi un grande messaggio di speranza, nel tuo esempio cercheremo di onorare il lavoro che hai iniziato per il quartiere Selciatella, resterai sempre nei nostri cuori. Ci uniamo al dolore della sua amata famiglia”.