Aprilia, anziana rimane bloccata nell’incendio del suo appartamento: salvata dai Carabinieri

Storie a lieto fine nel territorio di Aprilia. Al centro della Città, infatti, è andato in fiamme un appartamento. Una situazione disastrosa, con il fumo che si è propagato in tutta la scala e soprattutto ha bloccato nelle fiamme un’anziana signora. A salvarle la vita, due carabinieri in servizio, che hanno affrontato il fuoco senza paura pur di salvaguardare l’incolumità della nonnina nella sua casa, quest’ultima dove peraltro si era sviluppato l’incendio.

L’incendio nell’appartamento di Aprilia

Le fiamme si erano propagate, nella casa dell’anziana nonna di 96 anni, a causa di un cortocircuito con una stufa elettrica. Incendio che ci ha messo poco a propagarsi all’interno dell’appartamento, situato su via IV Novembre. Le fiamme, che alla fine hanno distrutto completamente i locali domestici, ben presto si sono propagati anche sul resto della palazzina, con il fumo nero che è andato in direzione dei piani più alti del condominio.

Subito sul posto si sono precipitati i Carabinieri, che si sono accorti verso le 13,00, ovvero ora di pranzo, del pesante incidente che si stava sviluppando nel palazzo di via IV Novembre. Qui, i militari sono subito accorsi per aiutare le persone a uscire dall’edificio in fiamme, così da evitare ipotetici feriti. Tra questi, passano alle cronache due particolari interventi in questa faccenda. Il primo, legato al salvataggio di una donna anziana di 96, che era rimasta intrappolata nel proprio appartamento con le fiamme intorno.

Per la donna, 95enne, non risultano ferite provocate dalle fiamme, ma solo il rischio di un pesante svenimento per le inalazioni pesanti di monossido proveniente dal fuoco. Intervento analogo anche a un’altra persona, in questo caso perché il soggetto aveva gravi problemi di deambulazione e non riusciva a scappare dalla propria dimora. Sono stati i Vigili del Fuoco a domare le fiamme, con un intervento che ha evitato come il fuoco si propagasse ad altri appartamenti e successivamente ai piani superiori.