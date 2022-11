Pontina, ancora un grave incidente: auto ‘sale’ sul guardia-rail

Non c’è pace per la Pontina e per gli automobilisti che la percorrono. Dopo l‘incidente mortale della tarda serata di ieri, nel pomeriggio di oggi, domenica 13 novembre, un altro sinistro, sempre all’altezza di Aprilia. Stavolta è successo all’altezza del chilometro 47,200 in direzione Roma.

Un’auto è finita sullo spartitraffico: il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito sul guardrail all’altezza del parcheggio dello store Bricoman, ad Aprilia. Fortunatamente gli occupanti dell’auto, una Toyota Hybrid C-hr, sono rimasti illesi. Ancora da appurare le cause del sinistro. L’auto, che si trovava ha sbandato e ha sbattuto violentemente prima di finire sullo spartitraffico che divide la complanare dalla Statale 148.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato gli occupanti dell’auto e riportato la vettura sulla sede stradale. I carabinieri invece hanno effettuato i rilievi e si sono occupati della circolazione stradale, chiudendo per circa mezz’ora il tratto stradale interessato per consentire i soccorsi e la rimozione dell’auto incidentata.