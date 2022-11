Pontina, ennesimo incidente: traffico in tilt verso Roma

Non c’è tregua sulla Pontina. Cambiano i giorni, ma la situazione resta più o meno sempre la stessa: incidenti, purtroppo a volte gravi, e auto incolonnate. Anche ora, infatti, il traffico è in tilt perché sulla SS148, una delle arterie principali del Lazio, è avvenuto l’ennesimo, di una lunga scia, tamponamento: a scontrarsi più auto, all’altezza di Aprilia-via Apriliana, in direzione Roma.

Incidente sulla Pontina all’altezza di Aprilia

A scontrarsi, per cause da accertare, più auto, ma fortunatamente non ci sono feriti. Nonostante questo, però, il traffico è in tilt da un’ora verso la Capitale. Sul posto la Polizia Stradale di Aprilia per tutti i rilievi: ora bisognerà liberare la strada e ripristinare, si spera il prima possibile, la viabilità.

(Foto in evidenza di Alessandra Guacci)

Ieri un altro incidente

Questo di stamattina è solo l’ultimo incidente, in ordine di tempo. Ieri pomeriggio, intorno alle 16, si è registrato uno scontro tra tre auto all’altezza del chilometro 24,00, a Castel Romano, in direzione Pomezia-Latina, e una donna è rimasta ferita. Anche in quel caso, il traffico è stato paralizzato per oltre 5 chilometri e per circa 3 ore. D’altra parte, la Pontina si è confermata la terza strada con più incidenti del Lazio, dopo la Casilina e l’Aurelia. E gli automobilisti che la percorrono spesso, purtroppo, lo sanno bene.