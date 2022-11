Pontina, scontro tra 3 auto: ferita una donna, oltre 5 chilometri di code

Pontina senza pace e automobilisti sempre in coda, a prescindere dalla presenza o meno dei cantieri. Un altro incidente, stavolta un brutto tamponamento, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 17 novembre, intorno alle ore 16:00, provocando code per oltre 5 chilometri per circa 3 ore. A scontrarsi 3 auto, nella corsia di sorpasso, all’altezza del chilometro 24,00, a Castel Romano, in direzione Pomezia-Latina.

Circolazione paralizzata

A causa dell’urto una donna è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Aprilia. La donna è stata portata in ospedale, mentre per le auto è stato necessario richiedere l’intervento dei carro attrezzi. Le auto incidentale, ferme nella corsia di sorpasso, hanno causato fortissimi rallentamenti nella circolazione stradale. Le code partivano infatti da Castel di Decima. Solo intorno alle 19:00 l’incidente è stato completamente risolto e il traffico ha iniziato a diminuire, seppur ancora presente.

Pontina tra le strade più pericolose

La Pontina risulta essere tra le strade più pericolose della nostra regione. Lo scorso anno ci sono stati ben 111 incidenti stradali: la SS 148 si è confermata la terza strada con più incidenti del Lazio, dopo la Casilina e l’Aurelia, che ne hanno registrati rispettivamente 174 e 119-