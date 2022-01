Serata di follia ad Aprilia: si schianta contro un palo, poi aggredisce poliziotte e carabinieri

Un 27enne di Aprilia è stato arrestato con una sfilza di accuse, dopo aver causato un incidente stradale, il ferimento di 2 suoi amici e di 2 Carabinieri e un’agente della Polizia Locale.

Incidente sulla Nettunense

Non aveva mai preso la patente di guida, eppure stava guidando un’auto priva – tra l’altro – di copertura assicurativa, il 27enne che nella serata di ieri ha causato un incidente stradale. Il ragazzo stava viaggiando su via Nettunense quando ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un palo. In auto con lui c’erano altri 2 ragazzi, suoi amici, tutti residenti ad Aprilia. Nello scontro i due passeggeri sono rimasti feriti. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia Locale. Dopo che i due feriti erano stati caricati in ambulanza e trasportati al pronto soccorso, il 27enne ha iniziato a dare di matto.

L’aggressione alle Forze dell’Ordine

Alla richiesta da parte delle agenti della Polizia Locale di esibire i documenti e la patente, il ragazzo ha iniziato ad aggredirle e a dare di matto, tentando di gettarsi in mezzo alla strada. Le poliziotte hanno chiesto rinforzi, ma il 27enne non si è calmato nemmeno dopo il loro arrivo. Il ragazzo si è scagliato contro tutti gli agenti della Polizia Locale e, successivamente, anche contro i carabinieri giunti in supporto con 2 pattuglie del Nucleo Radiomobile. Due Carabinieri e una poliziotta della Locale sono rimasti feriti dalla furia del giovane che, dopo diversi minuti di follia è finalmente stato arrestato. Le accuse nei suoi confronti sono di resistenza e aggressione a pubblico ufficiale, guida senza patente e di un veicolo non coperto da assicurazione.