Spaccio di cocaina ad Aprilia: arrestato dai Carabinieri pusher in ‘trasferta’ da Nettuno

E’ stato arrestato dai Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia un pusher di 43 anni di Nettuno. L’uomo è finito in manette nel corso di uno dei tanti servizi mirati predisposti dai Militari per contrastare il fenomeno dello spaccio particolarmente diffuso in questo quadrante della Provincia di Latina. Lo spacciatore, una volta formalizzato l’arresto, è stato messo a disposizione dell’autorità Giudiziaria pontina.

Leggi anche: Aprilia, tragedia in piscina: 77enne si tuffa e muore

Sequestro di cocaina ad Aprilia

In tutto sono stati trovati in possesso del 43enne 25 grammi di cocaina che avrebbero fruttato sul mercato centinaia di euro. L’attività risponde ad un più ampio quadro di contrasto allo spaccio richiesto dal Comandante Provinciale di Latina Col. Lorenzo D’Aloia e pianificate sul territorio dal Reparto Territoriale di Aprilia.