Tragedia ad Aprilia: morto bimbo di 2 anni

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata oggi ad Aprilia, in provincia di Latina. Un bimbo di due anni è deceduto a seguito di un malore improvviso. Inutili i soccorsi, purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri del reparto territoriale che hanno messo in sicurezza la zona.

Il malore improvviso e il decesso

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi in via Tiberio. Fatale per il piccolo un arresto cardiocircolatorio, inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una volta fatto scattare l’allarme, era stato mobilitato anche un elicottero per l’eventuale trasferimento d’urgenza del piccolo presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, poi il triste epilogo. Come detto, sul posto per gli accertamenti e per mettere in sicurezza la zona anche i carabinieri. Comprensibilmente scossi i familiari per quanto accaduto.

