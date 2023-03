Abusivismo sul lungomare di Ardea, nuove demolizioni in vista? Nominati due consiglieri per la riqualificazione del litorale

La lotta all’abusivismo edilizio sul lungomare di Ardea è uno dei temi che tutte le Amministrazioni Comunali rutule si sono ritrovate ad affrontare negli anni. Ma, a causa degli enormi costi necessari per abbattere i manufatti irregolari, spesso, spessissimo, le buone intenzioni e i propositi sono rimasti su carta. Qualcosa, ad onor del vero, è stata fatta considerando che alcune strutture sono state effettivamente demolite anche dalla Giunta Savarese e, prima ancora, interventi erano stati posti in essere dall’allora Sindaco di centrodestra Eufemi. La verità è però quella che servirebbe fare di più anche e soprattutto con l’aiuto di Enti superiori al Comune.

Riqualificazione del lungomare di Ardea, Decreto di nomina per Marcucci e Anastasio

Ad ogni modo, a questo proposito, dobbiamo registrare negli ultimi giorni un Decreto di nomina firmato dal Sindaco Maurizio Cremonini – la cui maggioranza come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sembrerebbe tuttavia tutt’altro che solida – che individua in due Consiglieri Comunali le figure idonee a supportare lo stesso Primo Cittadino nel compito in materia di riqualificazione del litorale in vista della prossima stagione estiva. Nello specifico si tratta del Consigliere di maggioranza Franco Marcucci della Lega e di Antonio Anastasio di Fratelli d’Italia: a loro spetterà il compito di studio e di individuazione delle possibili soluzioni da sottoporre al Sindaco.

Nuove demolizioni di costruzioni abusive sul lungomare di Ardea?

Qualcuno, allora, intravede in questo atto la volontà politica di riprendere il discorso “demolizioni” considerando che, di fatto, è questo uno dei problemi principali del lungomare tra ruderi abbandonati, abitazioni ma anche alcune attività commerciali. Tutti manufatti abusivi il cui abbattimento è atteso da tempo ma che ancora attende di essere eseguito. Oltre a questo c’è poi il capitolo degli scarichi abusivi causa, in parte, dell’inquinamento che interessa la costa di Ardea e per il quale ad ogni estate il Sindaco di turno è costretto a firmare il divieto di balneazione su larghi tratti di litorale. Tornando invece alle possibili ed eventuali nuove demolizioni al momento non si hanno ulteriori indicazioni: il Sindaco Cremonini, anche in virtù di questo nuovo impulso sul tema, riuscirà ad imprimere un’accelerata in questa direzione? Staremo a vedere.

