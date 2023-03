Ardea, maggioranza già a rischio? Saltata la riunione di confronto con il Sindaco

Non è passato nemmeno un anno dalle ultime Amministrative di Ardea – passate alla storia per il record negativo di partecipazione – ma stando agli ultimi retroscena raccolti la maggioranza del Sindaco sarebbe già ‘traballante’. Al momento, precisiamo, si tratta soltanto delle classiche “voci di corridoio” tipiche della politica – specie quella rutula – con l’aggiunta però di alcuni accadimenti che vale la pena menzionare, come la difficoltà di convocare le sedute del consiglio comunale (l’ultima a marzo ma soltanto per la surroga del consigliere Lucio Zito e dopo oltre tre mesi). Ma come stanno realmente le cose?

Saltata la riunione di maggioranza organizzata ieri ad Ardea

L’altro ieri, secondo quanto si apprende, la riunione di maggioranza organizzata dal Sindaco Maurizio Cremonini per vedere se e chi sono i consiglieri di maggioranza che ancora lo appoggerebbero si sarebbe conclusa con un nulla di fatto. Diversi sarebbero stati infatti gli assenti tra assessori e consiglieri stessi a testimoniare dei rapporti interni non proprio idilliaci. Pensare però ad una crisi politica a pochi mesi dalle elezioni che si terranno a Pomezia appare francamente davvero difficile: che ci sia allora soltanto una “momentanea tregua” per poi arrivare ad un confronto risolutore post-voto? Staremo a vedere.

Tutto fermo ad Ardea?

Intanto l’opposizione da tempo sottolinea l’immobilismo di questa Amministrazione con lavori fermi o che avanzano a fatica e comunque tutti o quasi tutti provenienti dalla passata Giunta del Movimento 5 Stelle. Come nel caso dell’ultimazione dei lavori su Viale Nuova Florida o a Tor San Lorenzo fino ad arrivare al caso del centro diurno per persone con disabilità ancora chiuso e sul quale non si hanno novità nell’immediato. A questo proposito, qualche giorno fa, anche l’ex vicesindaco di Ardea Ugo Bonaccorso aveva sottolineato la scarsa presenza dell’Amministrazione come nel caso della scuola superiore. Insomma, tutti segnali che testimonierebbero quanto meno una certa confusione nell’attuale Amministrazione di centrodestra…

