Acqua gialla dai rubinetti di Pomezia, Ardea e Nuova Florida: da ore un guasto sta colpendo migliaia di cittadini

Acqua gialla, se non addirittura marrone, dai rubinetti di moltissime abitazioni – ma anche negozi come pizzerie, ristoranti e birrerie – di Pomezia e Ardea. Il fenomeno è iniziato nella serata di oggi, 6 maggio, intorno alle ore 20:00. I lavandini si sono riempiti di acqua dal colore sospetto, che va appunto dal giallo fino al marrone chiaro a seconda della zona.

Acqua colorata

Le zone interessate sono Nuova Lavinium e il centro a Pomezia, Nuova Florida e la Rocca ad Ardea. Risultano coinvolte migliaia di cittadini. In tantissimi hanno segnalato il problema attraverso i social network, per capire se fosse un guasto della loro tubatura o qualcosa di più diffuso. Ben presto si è capito che la portata era davvero enorme. Contattata l’Acea, l’addetto al call center ha risposto – dopo numerose chiamate di segnalazione – che si tratta di un non ben precisato guasto. I tecnici sono quindi al lavoro per identificare di cosa si tratta e per porre rimedio. Si consiglia di non utilizzare l’acqua fino a quando non tornerà del consueto colore trasparente.

Foto da Facebook