Acqua marrone a Pomezia e Ardea: vietato usarla (anche nei bar) fino a quando non torna limpida

Acqua sporca nei rubinetti di Ardea, Pomezia e Nuova Florida, il disagio continua. Da ieri sera intorno alle 20:00 l’acqua esce di color giallo o marrone. Abbiamo contattato nuovamente Acea per avere notizie in merito al guasto. Quello che preme sapere sono i tempi di risoluzione e se l’acqua può essere utilizzata negli esercizi pubblici come i bar.

Infatti le macchinette del caffè sono collegate all’acqua potabile, che al momento non è assolutamente consigliabile consumare. Per prima cosa rassicuriamo i lettori: non si tratta di spore, ma residui sabbiosi. Ecco cosa ci è stato risposto dall’operatore. “Si tratta di residui che possono andare in condotta quando viene mossa una valvola o una pompa del sistema idraulico. Questo disagio può capitare durante lavorazioni sotterranee. La tubatura in questo caso imbarca pozzolana o terra. Il consiglio è quello di far scorrere acqua, preferibilmente dalla vasca o doccia, fino a quando non torna trasparente e limpida. Da quel momento si può utilizzare”.

Quali sono i tempi di risoluzione? “Il guasto sarebbe si sarebbe dovuto essere già risolto entro le 7 di questa mattina. Ma evidentemente il problema era più grande del previsto. I tecnici sono al lavoro immondo incessante per risolverlo nel più breve tempo possibile. Sono comunque a disposizione della popolazione diverse autobotti di acqua potabile in vari punti della città. Occorre provare più volte, fino a quando non si vede che l’acqua torna chiara. In quel momento si potrà tornare a bere l’acqua”.

Ma prima no. Fino a quando l’acqua resterà gialla, anche se di poco, non è consigliabile utilizzarla. Per nessun tipo di uso umano. Neanche per fare il caffè con la moka o per cucinare. Né a casa, né al bar o al ristorante.

L’avviso del Comune di Ardea

Questo l’avviso ufficiale fornito in merito al guasto:

Si fa presente a tutta la cittadinanza che, dopo numerose segnalazioni, il problema rilevato della torbidità dell’acqua dipende da un mal funzionamento della Centrale Laurentina di gestione da parte di Acea Ato 2. Quest’ultima sta svolgendo tutte le azioni necessarie per ripristinare il servizio alla normalità. Il servizio di pronto intervento sarà comunque attivo 24 h al numero 800990101.

