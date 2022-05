Pomezia, pannelli si staccano dalla palazzina Ater, sfiorato passante: «Mi sono tolto in tempo»

Disagi a Pomezia a causa del forte vento che da stamattina sta sferzando la città. Poco fa le raffiche hanno fatto cadere al suolo alcuni pannelli che rivestono una delle palazzine Ater nella zona di Colle Fiorito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente alle pattuglie della Polizia Locale. L’area risulta in questo momento interdetta.

Pannelli si staccano dal palazzo Ater a Colle Fiorito

Proprio in quel momento nel cortile si trovava un ragazzo che ha fatto appena in tempo a togliersi riuscendo così ad evitare di essere colpito. «Stavo rientrando a casa quando ho sentito un rumore. Ho alzato gli occhi e mi sono accorto che i pannelli si stavano staccando», ci racconta. «Ho fatto giusto in tempo a spostarmi che sono caduti a terra. Mi è andata bene, ecco».

Non è la prima volta

Ma quanto accaduto oggi non è, purtroppo, una novità. Da anni infatti i residenti delle palazzine chiedono interventi per sistemare la situazione. Il problema infatti si ripresenta puntuale ad ogni giornata di vento: nel 2019 ad esempio numerose lastre si erano staccate dai muri finendo a terra in strada. Qualche anno prima, era il 2015, alcuni pannelli, caduti nelle medesime circostanze, avevano provocato danni ad un’auto in sosta.